Componist John Rutter krijgt Europese kerkmuziekprijs

De Britse componist John Rutter (73) krijgt de Preis der Europäischen Kirchenmusik 2019.

Dat meldde de site evangelisch.de onlangs. De kerkmuziekprijs wordt uitgereikt tijdens het Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, dat dit jaar voor de 31e keer wordt georganiseerd en van 5 juli tot 4 augustus plaatsvindt in het Duitse Schwäbisch Gmünd (in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg).

Rutter, die als componist, organist en koordirigent in Engeland actief is, krijgt de prijs omdat hij in zijn composities laat zien te beschikken over een grote melodische vindingrijkheid, waarbij hij complexe harmonieën en ritmes hanteert en daarmee kerkmuziek schept die een suggestieve kracht heeft, aldus de stad Schwäbisch Gmünd. „Op deze manier raakt hij zowel professionele als amateurenesembles”, stelt de stad.

De Preis der Europäischen Kirchenmusik, waaraan een geldbedrag van 5000 euro is verbonden, wordt sinds 1999 toegekend aan uitvoerenden en componisten die richtinggevende prestaties op het terrein van de geestelijke muziek hebben laten zien. De prijs, die voor de 21e keer wordt uitgereikt, werd eerder toegekend aan onder anderen componist Sir John Tavener, dirigent Helmuth Rilling, organist Daniel Roth en het Thomanerchor Leipzig.