Componist Arvo Pärt viert 85e verjaardag

De Estse componist Arvo Pärt viert vrijdag 11 september zijn 85e verjaardag.

Pärt (1935) geldt als een van de belangrijkste componisten van deze tijd. Zijn mysterieuze en diepzinnige muziek wordt door velen geprezen.

De componist maakte de jaren door een ontwikkeling door. In zijn eerste werken, uit zijn studietijd, zijn invloeden te horen van Bartók, Prokofjev en Sjostakovitsj. Ook gebruikte hij in die tijd de twaalftoonstechniek van Schönberg.

Na een spirituele crisis kwam Pärt terecht bij het gregoriaans, waarnaar hij diepgaand studie deed. Ook trad hij toe tot de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Arvo Pärt: muziek met een spiritueel karakter

Pärt weigert zich echter een mysticus te laten noemen. „Maar zijn muziek heeft onmiskenbaar een spiritueel karakter en wil mensen inspireren”, aldus S. M. W. Bezemer vijf jaar geleden. „Tot wat? Daarover laat hij zich niet uit. Pärt noemt zich echter wel christen en ook schreef hij een respectabel aantal stukken voor kerkelijk gebruik of op christelijke teksten, zoals de Psalmen 51, 130 en 137, het Te Deum en het Magnificat (Lofzang van Maria).”

Een van de bekendste werken van Pärt is het stuk ”Spiegel im Spiegel” uit 1978. Het werk is oorspronkelijk een compositie voor viool en piano, geschreven in de zogenoemde tintinnabulistijl. Het stuk beweegt zich in een langzaam en meditatief tempo en is daarmee een voorbeeld van minimalistische muziek.

NPO Radio 4 en de NTR brengen momenteel de driedelige podcast ”Het pad van Pärt”, waarin wordt stilgestaan bij de 85e verjaardag van Pärt.