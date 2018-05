Column: Kerk en kunstenaar

Het botert niet tussen de kerk en de kunstenaars. De laatsten worden al jaren geweerd uit het heiligdom. Veel moderne kerkgebouwen zijn sober. Het orgelspel moet voorspelbaar zijn. Kunstenaars komen niet aan hun trekken. De manier van werken van de kerk staat bovendien volkomen haaks op die van de kunstenaar.

De kerk zorgt in afwachting van Gods zegen voor de verbreiding van het Evangelie. De duivel ligt op de loer en probeert Gods werk te verhinderen. Voorzichtigheid is geboden. De boodschap moet zuiver blijven. Er is geen plaats voor nieuwlichterij. Binnen de kaders van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en een rijk theologisch erfgoed dient de kerk God en verbreidt ze Zijn Evangelie.

In de kunst gaat het precies andersom. Nieuwe dingen worden geschapen. Ruimte heeft de kunstenaar nodig, zich niet beknot voelen door regels die z’n inspiratie uitblussen. Kunst mag een nieuw perspectief teweegbrengen in het slapende hart van de mens. De Engelse dichter Cesar A. Cruz sprak: „Kunst moet degenen die comfortabel in het leven staan beroeren en degenen die beroerd in het leven staan troosten.” Dan bekijk je het van de andere kant. Een doorgewinterde kunstenaar denkt omgekeerd en zal niet nalaten de kern of een hiaat te belichten.

Ons land biedt een kleurrijk palet. Kunstenaars die innerlijk afscheid hebben genomen van het geloof willen niet meer bij de kerk horen. Verschillende literaire kunstenaars profileren zich met hun afscheid van God en de kerk. Niet zelden brengt dat binnen de kerk een schok teweeg. Het is echter niet nodig om afscheid te nemen van het geloof en toch kunstenaar te blijven. Het geloof biedt juist veel perspectief. Voor het persoonlijk leven en voor de kunst. De christenkunstenaar kan zich profileren met een positieve houding ten opzichte van het geloof. Zijn innerlijke beroeringen mag hij verwerken in zijn kunstwerk. Nieuw licht werpen op een oud onderwerp.

Maar wat is de ruimte binnen de reformatorische geloofsgemeenschap? Christelijke schrijvers brengen soms een schok teweeg. Mag hun visie alleen passen binnen de gangbare kaders? Kunnen beroepsmusici zich ontplooien in de kerkdienst? Ze hebben qua orgelspel meer in huis dan amateurs. Moeten ze de extra’s maar begraven omdat het anders te veel op een concert lijkt? De hedendaagse Bezaleëls hebben weinig werk bij de bouw van kerken. Soms een gebrandschilderd raam.

Is de kerk bang geworden? Zijn de talenten van haar Aholiabs en Asafs alleen voor door de week en niet voor de zondag? Hun gaven hebben ze van God ontvangen, voor Zijn dienst. Of is onze zuil vastgeroest? Zijn gewoontes het profiel van de zuil? Zijn bijzaken dan toch hoofdzaken geworden?