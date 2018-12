Cgkv Nijmegen neemt ‘nieuw’ orgel in gebruik

De cgkv in Nijmegen neemt op 9 december een ‘nieuw’ orgel in gebruik. Het instrument is afkomstig uit Broek op Langedijk.

De cgkv in Nijmegen ontstond toen de plaatselijke gereformeerde kerk vrijgemaakt en de christelijke gereformeerde kerk samengingen en in januari 2010 samen de Boskapel als nieuw kerkgebouw betrokken.

Het Verschuerenorgel (1969) van de cgk verhuisde toen mee, maar van meet af aan was duidelijk dat het een tijdelijke oplossing betrof. Daarom werd gezocht naar een vervanger „met wel voldoende draagkracht voor de begeleiding van de gemeentezang”, aldus het bericht van Johan Dirk Schep van de commissie Muzikaal Profiel van de gemeente. „Wel bleek dat het orgel geen hoofdrol meer zou gaan spelen, doordat we meer andere liederen zijn gaan zingen die beter met andere instrumenten begeleid konden worden.”

De kerkenraad benoemde intussen een cantor als coördinator van de liturgie. De commissie Muzikaal Profiel kreeg de opdracht om een integraal plan op te stellen. „Naast Blended Worship is de begeleiding ervan op drie pijlers gezet: het orgel, de piano en de band. Vanuit dit plan kon er actief en gefundeerd op zoek gegaan worden naar een geschikt orgel.”

Dat is nu gevonden bij de cgk van Broek op Langedijk. Het tweeklaviers orgel van De Koff uit 1957 (vijftien stemmen) werd overbodig toen ook daar de plaatselijke gkv en cgk samen verder gingen. Ide Boogaard uit Rijssen heeft de overplaatsing verzorgd.

Tijdens de middagdienst op 9 december waarin het orgel in gebruik wordt genomen (aanvang 16.30 uur) bespeelt organist Peter Sneep het instrument.