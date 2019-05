Cgk Driebergen neemt gerenoveerd Flentroporgel in gebruik

De christelijke gereformeerde kerk van Driebergen neemt zaterdag 1 juni haar Flentroporgel, dat helemaal is gerenoveerd, weer in gebruik.

Dat meldt Gert-Jan Dunsbergen van de gemeente.

In september 2017 nam de cgk van Driebergen de Immanuëlkerk, die ze in 2015 van de protestantse gemeente had gekocht, na een grondige renovatie in gebruik. Nu is ook het drieklaviers orgel (21 stemmen) dat de firma D. A. Flentrop in 1948 voor de kerk bouwde gerenoveerd.

Orgelbouwer Ide Boogaard uit Rijssen heeft de werkzaamheden de achterliggende maanden met behulp van vrijwilligers verricht. Daarbij is onder andere het pijpwerk compleet gereinigd, zijn de windladen van hoofd-, zwel- en rugwerk gerestaureerd en is het rugwerk uitgebreid met twee registers. De Ruispijp van het pedaal is verwijderd en daarvoor in de plaats is de Fagot 16’ uit het orgel van Pels & Van Leeuwen uit de voormalige kerk geplaatst. Ook is de orgelkas geschilderd in de kleurstelling van de kerk.

Bij de werkzaamheden waren Herman den Hollander en Dick den Engelsman namens de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) als adviseur betrokken.

Tijdens de ingebruikname op 1 juni bespeelt Dick den Engelsman het orgel. Orgelbouwer Boogaard geeft een toelichting op de werkzaamheden. Emeritus predikant ds. K. Hoefnagel verzorgt de opening en sluiting.

Meer informatie: www.cgk-driebergen.nl