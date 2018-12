Cees Rutgers wint ”Stille Nacht”-wedstrijd

Cees Rutgers uit Engelen heeft de ”Stille Nacht”-wedstrijd van het KRO-NCRV-radioprogramma ”Zin in Weekend!” gewonnen.

Dat is zondagavond bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van het programma vanuit Museum Catharijneconvent in Utrecht. De opdracht van de prijsvraag was: Schrijf een nieuwe kersttekst op de melodie van ”Stille Nacht, Heilige Nacht”.

De prijsvraag leverder meer dan 150 inzendingen op. Daaruit nomineerde een jury –voorzitter Wilfred Kemp (presentator KRO-NCRV), Tanja Kootte (conservator Museum Catharijneconvent), dr. Hanna Rijken (theoloog en musicus), Kalien Blonden (programmamaker KRO-NCRV) en Stef Bos (tekstschrijver en zanger)– drie kandidaten voor de prijs: Dirk van de Glind uit Apeldoorn, Marjolein Kool uit Schalkwijk en Cees Rutgers uit Engelen.

De laatste won de prijsvraag met zijn lied ”Stil is de nacht. Schitterend zacht”:

Stil is de nacht. Schitterend zacht

straalt van ver sterrenpracht.

Mensen komen, mensen gaan.

Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan

ademt eeuwige kracht.

Wonderlijk stil is de nacht.

Stil is de nacht. Iedereen wacht

op het licht, op de kracht

die verdrijft de duisternis,

en die groeien doet al wat er is,

die verzoent en verzacht.

Wonderlijk stil is de nacht.

Kijk om je heen. Mensen bijeen

zingen zacht: stille nacht.

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet,

houdt zich schuil in dit goddelijk lied.

Volg de stem van je hart,

Zing door het nachtelijk zwart.