Vocale kerkmuziek van Peter Sneep

Peter Sneep (1962) vierde eind vorig jaar twee jubilea. Ter gelegenheid daarvan verscheen een dubbel-cd met vocale kerkmuziek van zijn hand.

Sneep begon rond 1990 met het componeren van kerkmuziek. Inmiddels heeft hij een groot aantal koorstukken op zijn naam staan.

Peter Sneep: Muziek vraagt om mysterie

Op de eerste cd van dit album wordt een selectie uit het oeuvre van Sneep uitgevoerd door christelijk vocaal ensemble Marcantus onder leiding van Arjen J. A. Uitbeijerse, met medewerking van Rien Donkersloot (orgel). De cd is opgenomen in de Sint-Lambertuskerk in Rotterdam.

Op de tweede, bonus-cd improviseert Gerben Mourik op het orgel van de Sint-Josephkerk in Haarlem op een aantal psalmen en liederen. Op deze cd is een zanggroep onder leiding van Erik-Jan Eradus te horen.

Peter Sneep – Vocale Kerkmuziek; Stichting Nieuwe Kerkmuziek (SNK 201901/02); 2-cd; € 18,50; bestellen: www.kerkmuziek.nu

Psalm 93 – De Heer is koning

Avondgebed – Completen

Openingsvers