Vier musici spelen ”Con Brio!”

Vier musici maakten samen de cd ”Con Brio!”.

De vier zijn: Pascal van de Velde (trompet), Matthijs Valkenwoud (trompet), Jan Peter Teeuw (vleugel) en Marien Stouten (orgel).

Ze spelen op deze cd volgens het booklet „een afwisselend programma met (licht)klassieke muziek, populaire nummers en geestelijke liederen.” Daarbij is er in al die diversiteit „één gemene deler: alle muziek wordt vol geestdrift en energie uitgevoerd. Daarom ook de titel: ”Con Brio!””, aldus de musici.

De cd is opgenomen in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek, die beschikt over „een prachtige akoestiek” en een „uiterst flexibel begeleidingsorgel.”

Con Brio!; Animato Music Productions (AMP 32027); € 14,95; meer informatie: animato.nu

Ere zij aan God de Vader (J.P. Teeuw)

Humoresque (A. Dvořák)