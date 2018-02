Sietze de Vries improviseert over Lutherliederen

Sietze de Vries maakte een cd met improvisaties over Lutherliederen.

De liederen die aan de orde komen zijn ”Ein feste Burg ist unser Gott”, ”Nun komm, der Heiden Heiland”, ”Vom Himmel hoch, da komm ich her”, ”Christ lag in Todesbanden”, ”Komm Heiliger Geist, Herre Gott”, ”Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, ”Erhalt uns Herr, bei deinem Wort” en ”Nun freut euch, lieben Christen g’mein”.

De Vries bespeelt het drieklaviers orgel dat de firma Ahrend & Brunzema in 1962 in de Stadtkirche St. Martini in Bremen in een historische orgelkas uit 1618 bouwde.

De liederen van Luther komen ook vocaal tot klinken. Het Noordelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Leendert Runia zingt koorverzen en composities van Scheidt, Mendelssohn en Distler.

Sietze de Vries – Ein feste Burg: Improvisaties over Lutherliederen; JSB Records (JSBB151017); € 15,-; bestellen: www.jsbrecords.nl

Ein feste Burg ist unser Gott: Praeludium

Christ lag in Todesbanden: Koorvers