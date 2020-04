Sietze de Vries improviseert in Haarlem

Organist Sietze de Vries maakte een improvisatie-cd in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Het is deel IV in een serie cd’s met improvisaties over de Geneefse Psalmen.

Op deze schijf vertolkt de Groninger organist op het drieklaviers instrument van Müller zes psalmen in diverse stijlen en vormen: Psalm 99, 56, 102, 40, 37 en 147. De 11-delige improvisatie over Psalm 56 is een hommage aan de Haarlemse organist Klaas Bolt. De fantasie over Psalm 40 is een hommage aan De Vries’ leermeester Jan Jongepier.

Geneefse Psalmen IV – Sietze de Vries – Müller-orgel Grote of St. Bavokerk Haarlem; JSB Records, € 15,-; bestellen: www.jsbrecords.nl

Psalm 56: Hommage aan Klaas Bolt , Versus X (Twee Sesquialters)

Psalm 102: Danse Macabre, Elegische dans I