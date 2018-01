Samenzang met Arjan Versluis vanuit Dordt

Opnieuw verscheen een cd waarop organist Arjan Versluis improviseert en psalmen begeleidt, nu vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

Eerder verschenen twee dergelijke cd’s vanuit de Grote Kerk in Sliedrecht, waar Versluis organist is.

Deze cd werd opgenomen op 29 september 2017. Versluis improviseert in barokstijl op het Bachorgel, waarna de bezoekers een aantal coupletten van de psalmen zingen.

Martin Zonnenberg, collega van Versluis in Sliedrecht, dirigeert de samenzang. Ds. C. P. de Boer, christelijk gereformeerd predikant in Sliedrecht, verzorgde op de avond de meditaties.

Psalmen (3) – Samenzang o.l.v. dirigent Martin Zonnenberg en organist Arjan Versluis; D.E. Versluis Classical Music Productions (DEV-DO1038); € 14,95; bestellen: www.deversluis.nl

Psalm 97 vers 1, 4, 6 en 7 (improvisatie)

Psalm 119 vers 1, 3, 17 en 86 (improvisatie)