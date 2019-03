Orgelconcerten Händel door Bierling

Geert Bierling bracht opnieuw een cd uit met transcripties van muziek van George Friedrich Händel.

Op deze cd speelt de stadsorganist van Rotterdam de vier grote orgelconcerto’s van Händel en het bekende stuk uit het oratorium ”Solomon” van Händel: ”Arrival of the Queen of Sheba”.

Bierling speelt de muziek op het orgel van Flentrop in concertzaal de Doelen in Rotterdam.

Handel – Four Grand Organ Concertos, Geert Bierling; Classical Records (CR 092018); € 15,-; bestellen: www.geertbierling.nl

”Arrival of the Queen of Sheba”, Second Overture in Solomon HWV 67 – Sinfonia Act 3

Allegro, uit: Concerto in F major No 13 after HWV 295 (The CUCKOO and the NIGHTINGALE)