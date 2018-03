Nieuwe kerkmuziek van Willem Blonk

De zevende cd van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek bevat vocale werken van Willem Blonk.

Blonk (1956), die in Rotterdam woont, studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Hij is als cantor-organist verbonden aan de Open Hofkerk in Rotterdam-Ommoord. Daarnaast dirigeert hij een aantal koren.

Als componist schreef Blonk „een grote hoeveelheid nieuwe eigentijdse muziek voor kinderen, jongeren en volwassenen”, aldus het cd-booklet.

Op deze cd zijn kerkmuzikale composities te horen voor koor, gemeente en instrumentale begeleiding. De werken worden uitgevoerd door een projectkoor onder leiding van de componist. Muzikale medewerking wordt verleend door Frank den Herder (piano), Andries Stam (orgel), Charlotte Potgieter (viool), Cora Greevenbosch (fluit) en Ricardo Oliveira (slagwerk).

Willem Blonk – Vocale kerkmuziek; Stichting Nieuwe Kerkmuziek (SNK 201701); € 18,50; bestellen: www.kerkmuziek.nu

Psalmen 138, vrij

Magnificat