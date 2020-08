Lisa Jacobs speelt vioolconcert Nielsen

Lisa Jacobs speelt op haar nieuwste cd het vioolconcert opus 33 van de Deense componist Carl Nielsen (1865-1931).

De Nederlandse violiste vertolkt het werk van veertig minuten, dat Nielsen in 1911 schreef, samen met de Bremer Philharmoniker onder leiding van de Russische dirigent Mikhail Agrest.

Behalve Nielsen speelt Jacobs (1985) ook werk van Noorse componisten: het Andante Religioso van Johan Halvorsen (1864-1935) en de Romance opus 26 van Johan Svendsen.

Het betreft liveopnamen van concerten die Jacobs in november 2018 in Die Glocke in Bremen gaf.

Carl Nielsen – Johan Halvorsen – Johan Svendsen; Lisa Jacobs, violin; Bremer Philharmoniker, Mikhail Agrest conductor; Challenge Classics (CC72799); € 19,95; meer informatie: www.challengerecords.com

Violin Concerto Op. 33 (Nielsen)

Andante Religioso (Halvorsen)