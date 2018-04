Klarinettist Peter Koetsveld speelt Bach, Curtis en Bon

Klarinettist Peter Koetsveld (1961) maakte de dubbel-cd ”Roots”.

Op de eerste cd speelt hij de cellosuites (BWV 1007-1012) en de zes vioolsonates en -partita’s (BWV 1001-1006) van Johann Sebastian Bach.

Op de tweede cd vertolkt hij van Mike Curtis (1952) het achtdelige ”A week in Plasencia” en van Willem Frederik Bon (1940-1983) de twaalf Etudes for Clarinet.

De cd is opgenomen in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven.

Roots! – Peter Koetsveld plays Bach and more; Animato Music Productions (AMP 31822); 2-cd; € 19,95; bestellen: www.animato.nu