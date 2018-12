Kerstoratorium van Jan Peter Teeuw

Jan Peter Teeuw (31) schreef een kerstoratorium: ”De Belofte Vervuld”.

Het koorwerk bestaat uit vijftien delen, inclusief een instrumentale Ouverture. Het stuk wordt op deze cd uitgevoerd door drie koren onder leiding van Marien Stouten: jong gemengd koor Chaverim, christelijk koor Rejoice en het Zeeuws Projectkoor.

Muzikale medewerking verlenen: Aleida Stouten (fluit), Yta van der Zwaag (hobo), Pascal van de Velde (trompet), Matthijs Valkenwoud (trompet), Johan Bredewout (vleugel) en Jan Peter Teeuw (orgel). De cd is opgenomen in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

De cd sluit af met een bonustrack: een koraalfantasie (improvisatie) op orgel door Teeuw over het lied ”Hoe zal ik U ontvangen”.

De Belofte Vervuld – Kerstoratorium – Jan Peter Teeuw; Animato Music Productions (AMP 21811); € 14,95; bestellen: www.animato.nu

Ouverture (instrumentaal)

Simeon