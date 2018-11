Kerstmuziek uit 17e eeuw door Margaretha Consort

Het Margaretha Consort onder leiding van Marit Broekroelofs maakte de cd ”A German Christmas”.

Daarop brengt het ensemble 17e-eeuwse Duitse muziek voor de advents- en kersttijd.

Op het programma staan vocale en orgelcomposities van componisten als Tunder, Praetorius, Schütz en Scheidemann.

De cd is opgenomen in de Helenakerk in Aalten, waar Gerrit Hoving in de orgelwerken het ‘barokinstrument’ van Blank uit 1976 bespeelt.

A German Christmas – 17th Century Music for the Time of Advent and Christmas – Margaretha Consort – Marit Broekroelofs; Naxos (8.551398); € 10,95; bestellen: margarethaconsort.nl

Nun komm der Heiden Heiland (Gregorian/M. Praetorius/Anonymus)

O Jesu, nomen dulce (H. Schütz)