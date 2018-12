Kampen Boys Choir brengt Festival of Lessons & Carols

Het Kampen Boys Choir onder leiding van dirigent Rintje te Wies bracht ”A Festival of Lessons & Carols” op cd uit.

Het betreft een opname die in mei, juni en juli 2018 in de Bovenkerk in Kampen is gemaakt. Jochem Schuurman en Sander van den Houten bespelen het orgel. Alexandra van den Doel treedt op als lector.

In ”A Festival of Lessons & Carols” wordt het advents- en kerstverhaal verteld in een reeks lezingen en liederen (carols). De muziek van de zangstukken op deze cd is van onder anderen David Willcocks, C. V. Stanford, John Stainer en John Rutter.

A Festival of Lessons & Carols – Kampen Boys Choir; Kampen Boys Choir (1418872); € 18,90 (incl. porto); bestellen: www.kampenboyschoir.nl

Once in royal David's city (David Willcocks)

Magnificat in B minor (Thomas Tertius Noble)