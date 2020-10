Jubileum-cd Vox Jubilans Waddinxveen

Het christelijk gemengd koor Vox Jubilans uit Waddinxveen maakte ter gelegenheid van zijn 75-jarig jubileum een nieuwe cd: ”Uw Naam zij alle eer”.

”Vox” uit Waddinxveen laat al 75 jaar van zich horen

Onder leiding van André van Vliet zingt het koor bewerkingen van psalmen, gezangen en klassieke werken. Muzikale medewerking verlenen Marcel van de Ketterij (orgel), Johan Bredewout (vleugel) en Arjan & Edith Post (trompet).

De cd werd in oktober 2019 opgenomen in de Martinikerk in Bolsward.

Uw Naam zij alle eer – 75 jaar Vox Jubilans; STH Records (1420022); € 15,-; meer informatie: voxjubilans.nl

Dat ons loflied vrolijk rijze (M. den Toom)

Avondzang vers 1, 5 en 7