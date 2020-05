Gerben Mourik presenteert Van den Heuvelorgel Lunteren

Gerben Mourik maakte op het nieuwe orgel van Van den Heuvel in Lunteren een dubbel-cd: ”Caleidoscoop”.

Het drieklaviers orgel (46 stemmen) van Van den Heuvel in de Bethelkerk van de hersteld hervormde gemeente van Lunteren werd november vorig jaar in gebruik genomen.

Ingebruikname Van den Heuvelorgel hhg Lunteren (video)

Op deze eerste cd-opname van het instrument improviseert Mourik in diverse stijlen (van Klaas Jan Mulder en Jan J. van den Berg tot Buxtehude, Pachelbel en Reger) over psalmen en liederen. De organist van de Sint-Michaëlskerk in Oudewater sluit af met een Symfonie pour Grand Orgue.

Caleidoscoop – Gerben Mourik, Van den Heuvel-orgel Lunteren; VITA recordings (202001); 2-cd; € 17,50; bestellen: www.gerbenmourik.nl

Praeludium Psalm 108 (Hommage aan Dietrich Buxtehude)

Bicinium Psalm 9

'Heer, U bent mijn leven'