Gerben Budding speelt Daan Manneke

Gerben Budding maakte een cd waarop hij werken van de Nederlandse componist Daan Manneke (80) vertolkt.

De cd ”O nostre Dieu et Seigneur amiable” (naar Psalm 8 in het Frans) is opgenomen op het orgel van de Grote Kerk in Gorinchem. Budding speelt van Manneke onder andere ”Le Bouquet, concert pour orgue”, een hommage aan Sweelincks Fantasia cromatica (SwWV 258) en de variaties over de hymne ”Te lucis ante terminum”.

O nostre Dieu et Seigneur amiable – Hommage à Sweelinck; Gerben Budding, orgel; Excellent Recordings (ER 137519); € 16,95 bestellen: www.diamondline.nl

Pseaume 8, uit: "Le Bouquet, concert pour orgue"

Evocazione - SwWV 258