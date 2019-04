Gerard de Wit brengt kerksonates Mozart

Gerard de Wit nam met zijn Dutch Baroque Orchestra de zogenoemde kerksonates van Mozart op.

Mozart schreef deze sonates (”sonata da chiesa”) tussen 1772 en 1780. Ze werden in de Salzburger Dom uitgevoerd als muzikaal intermezzo tussen de Evangelie- en epistellezing, en worden daarom ook wel ”Sonata all’Epistola” genoemd.

Het orkest bestaat op deze cd uit twee violisten, een cellist, een fagottist en een contrabassist.

De Wit bespeelt in de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode het tweeklaviers Smitsorgel uit 1839. Naast een veertiental kerksonates klinken drie solowerken, die De Wit vierhandig vertolkt met Bert Augustus, de titulair organist van de kerk in Sint-Oedenrode.

Wolfgang Amadeus Mozart – ‘Sonata all’Epistola’ – Church Sonatas – Dutch Baroque Orchestra, Gerard de Wit; Dutch Baroque Records; € 17,95; bestellen: dutchbaroquerecords.nl

Church Sonata in B flat major, KV 212

Church Sonata in F major, KV 224