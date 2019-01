Fluitist Kees Alers en organist Joost van Belzen maakten een cd onder het thema ”Op weg naar Jeruzalem”.

Het betreft het derde deel in een serie die de beide musici samen maken: ”Op weg naar...”.

De twee spelen Joodse melodieën en liederen over Jeruzalem. De cd is opgenomen in de Grote Kerk van Tholen.

Op weg naar Jeruzalem – Kees Alers (fluit) en Joost van Belzen (orgel); W & B (0218); € 15,-; bestellen: www.w-en-b.nl

In de poorten van Jeruzalem (J. Mulder / bew. J. J. van Belzen)

De Heilige Stad (S. Adams / Karsemijer / P. Wildeman / arr. M. Brandwijk)