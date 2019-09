Evan Bogerd maakt orgel-cd in Hasselt

Evan Bogerd (1993) maakte op ‘zijn’ orgel in de Grote of Stephanuskerk in Hasselt een cd.

Op het tweeklaviers instrument van Rudolph Knol brengt hij muziek van J. S. Bach, Reubke, Karg-Elert en Piet Post en improviseert hij over het gezang ”Allein Gott in der Höh sei Ehr”.

Seriously Hasselt – Evan Bogerd, Grote of Stephanuskerk; Tulip Records (TURE 185016); € 18,50; bestellen: evanbogerd.nl

Introduzione, uit: Sinfonischer Choral ”Jesu, meine Freude”, opus 87 nr. 2 (S. Karg-Elert)

”Vater unser im Himmelreich”, BWV 682 (J. S. Bach)