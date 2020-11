Ensemble Rossignol: zang, blokfluit en gitaar

Ensemble Rossignol maakte de cd ”Vrouw”.

Volgend jaar viert het ensemble zijn zilveren jubileum: Alice Gort-Swtynk (sopraan, blokfluiten) en Elly van Munster (chitarrone, gitaar) spelen dan al 25 jaar samen.

Op de cd ”Vrouw” spelen de twee musici muziek uit de barok en de vroege romantiek van componisten als Böddecker, Zipoli, Purcell en Händel.

De cd is in februari opgenomen in het Kerkje Openlucht Museum in Melderslo.

Vrouw – Ensemble Rossignol; Sonante (1420972); € 18,50; bestellen: alicegortswitynk.blogspot.com

Magnificat (Philipp Friedrich Böddecker)

Mia bella Irene (Domenico Zipoli)