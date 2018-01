Dubbel-cd Gerben Mourik vanuit Aalborg

Gerben Mourik maakte een dubbel-cd in het Deense Aalborg.

De organist van de Grote of Michaëlskerk in Oudewater bespeelt in de Church of Ansgar van de Deense havenstad het drieklaviers orgel dat Poul-Gerhard Andersen daar in 1977 realiseerde.

Op de eerste cd speelt Mourik werken van Richard Bartmuß, Debussy, Vierne en David Briggs, en een omvangrijke Fantasia over B.A.C.H. van de Nederlandse componist Arie J. Keijzer.

Op de tweede cd improviseert de organist: een Frans-symfonisch Choral en bewerkingen van Deense volks- en kerkliederen.

Organ Works and Improvisations – Played by Gerben Mourik on the P.G. Andersen Organ in Ansgar’s Church Aalborg, Denmark; Helikon (HCD 1088-89); 2-cd; € 19,95; bestellen: www.gerbenmourik.nl

Cortège, uit: ”Pièces en style libre” (Vierne)

Fantasia over B.A.C.H. (Arie J. Keijzer)

Hymn: Hvo ikkum lader Herren råde, I: Hommage to Buxtehude (improvisatie)