Derde Bachalbum Pieter van Dijk

Pieter van Dijk nam het derde album in zijn Bachproject opnieuw op in de Grote Kerk in Alkmaar.

Op het Van Hagerbeer/Schnitgerorgel speelt de Alkmaarse organist onder andere de achttien zogenoemde Leipziger Choräle (BWV 651-668) en de zogenoemde ”Acht Kleintjes” (BWV 553-560).

Wat de laatste reeks preludia en fuga’s betreft is het volgens Van Dijk duidelijk dat die niet van Bach zelf zijn. „J. S. Bach werd lange tijd als auteur van deze werken beschouwd, daarom bezitten deze werken ook een BWV nummer. Octaafverdubbelingen tussen linkerhand en pedaal en zwakke stemvoeringen in de fuga’s sluiten het auteurschap van Bach echter uit”, schrijft hij in het cd-booklet. „Hoogstwaarschijnlijk moet de componist van de 8 kleintjes in Bachs leerlingenkring gezocht worden.”

Bach – Complete Organ Works 3 – Leipziger Choräle – Pieter van Dijk, Van Hagerbeer/Schnitger organ Grote Kerk Alkmaar; DMP Records (DVH 140271); 2-cd; € 25,-; bestellen: www.dmp-records.nl

Komm, Heiliger Geist, BWV 651

Praeludium et Fuga C-dur, BWV 553

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663