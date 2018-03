Camerata Trajectina brengt Lutherliederen uit de Nederlanden

Op zijn jongste album laat ensemble Camerata Trajectina horen hoe Luthers liederen in de 16e eeuw in de Nederlanden terechtkwamen.

De titel van de cd, ”Een nieuwe Liedt wy heven aen”, verwijst naar het eerste lied dat Luther in 1523 maakte, naar aanleiding van de terechtstelling in Brussel van de twee eerste martelaren van de Reformatie.

De liederen die Luther in Wittenberg maakte, kwamen algauw ook in de Nederlanden terecht. De teksten werden vertaald en kwamen in Nederlandstalige liedboeken terecht. Ook werden de lutherse melodieën gebruikt om nieuwe teksten te toonzetten, zoals geuzenliederen en de psalmen van Jan Utenhove.

Een aantal van deze liederen is te horen, in zettingen en bewerkingen van onder anderen Ludwig Senfl, Michael Praetorius, Johann Walter, Nicolas Vallet, Georg Rhau en Josquin des Prez.

Met deze cd wil Camerata Trajectina een bijdrage leveren aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. Tevens is het album een hommage aan Louis Peter Grijp, de artistiek leider die het ensemble in 1974 oprichtte en die in 2016 overleed. Voor deze productie had Nico van der Meel de artistieke leiding.

Een nieuwe Liedt wy heven aen – Luther in the Netherlands – Camerata Trajectina; Globe Records (GLO 5270); € 19,95; bestellen: www.globerecords.nl

Een nieu Liedeken (Psalm 46)

Een Christelijck Liedt, te singhen byde begraeffenisse (Balthassar Resinarius en Johann Walter)