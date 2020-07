Britse orgelbouwer Mander Organs failliet

De Britse orgelbouwer Mander Organs uit Londen is failliet.

Dat meldde orgelnieuws.nl dinsdag. De orgelbouwer maakte het nieuws zelf via de eigen website bekend. Het faillissement is maandag ingegaan. Mander meldt dat er sprake is van „kasstroomproblemen” en „het onvermogen om voldoende werk te garanderen.” De belangen van het bedrijf worden nu behartigd door een curator.

Het bedrijf werd in 1936 opgericht door Noel Mander. De zaken van de orgelbouwer namen een vlucht na de Tweede Wereldoorlog, in de herbouw van beschadigde kerkorgels.

Mander bouwde wereldwijd orgels, zoals het orgel in de Kerk van St. Ignatius Loyola in New York. Ook verkreeg het bedrijf bekendheid met de restauratie van het orgel van de Royal Albert Hall in Londen.