Britse organiste Jennifer Bate (75) overleden

De Britse concertorganiste Jennifer Bate is woensdag 25 maart op 75-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt onder andere Orgelnieuws.nl.

De Britse musica werd bekend met haar vertolkingen van het werk van de Franse componist Olivier Messiaen. Zij was met hem bevriend en speelde in 1986 in Westminster Cathedral de Britse première van diens werk ”Livre du Saint-Sacrement”.

Bate, die bekendstond als toporganiste en wereldwijd concerten gaf, nam een groot aantal cd’s op, waaronder integrales van het werk van Messiaen, Franck en Mendelssohn. Daarnaast speelde ze veel Engelse muziek.

Ze ontving diverse prestigieuze prijzen en onderscheidingen, waaronder de Grand Prix du Disque.

