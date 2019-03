Britse organist Peter Hurford (88) overleden

De Britse organist Peter Hurford is zondag 3 maart op 88-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt onder andere Orgelnieuws.nl.

Hurford was actief als concertorganist en componist van koormuziek voor de anglicaanse liturgie. Als organist en ”choirmaster” was hij van 1958 tot 1978 verbonden aan St Albans Cathedral. Hij stond hier aan de wieg van het St Albans International Organ Festival, een inmiddels prestigieus orgelconcours dat dit jaar in juli zijn dertigste editie beleeft.

Internationaal had Hurford een grote concertpraktijk. Hij werkte mee aan meer dan vijftig opnamen. Het meest bekend werd de Brit vanwege zijn opname van het complete orgeloeuvre van Bach, zowel voor het label Decca als voor BBC Radio 3.

In 2009 zette Hurford een punt achter zijn concertpraktijk, nadat in 2008 bij hem de diagnose Alzheimer was gesteld.