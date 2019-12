Borstbeeld voor Jan Zwart in Orgelmuseum Elburg

Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg organiseert zaterdag 21 december een middag rond Jan Zwart. Bij die gelegenheid wordt een borstbeeld van de bekende organist onthuld.

Het Orgelmuseum noemt Jan Zwart (1877-1937) een „fenomeen” en „misschien wel Nederlands bekendste organist.” Zwart was van 1914 tot aan zijn dood in 1937 organist van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk in Amsterdam. „Hij was de eerste organist in Nederland die door reguliere bespelingen voor de radio een groot publiek wist te winnen voor het kerkorgel”, stelt het Orgelmuseum.

Daarnaast was Zwart een „kundig pedagoog en orgelhistoricus.” Een van zijn bekendste leerlingen was Feike Asma. Zwart schreef een groot aantal publicaties over het orgel en was een bewonderaar van Jan Pieterszoon Sweelinck, die door hem weer in de belangstelling kwam.

Zwart componeerde zelf orgelmuziek, die geliefd was bij orthodoxe protestanten. „Na zijn dood is er rond zijn persoon en muziek een ware cultus ontstaan, die in bepaalde kringen tot op de dag van vandaag voortleeft”, stelt het Orgelmuseum. „Vier van zijn zonen gingen ook de muziek in, een dochter trouwde met een organist, en momenteel zijn zes kleinzoons actief in de muziek, als organist, dirigent of musicoloog.”

Jos van der Kooy, voormalig stadsorganist van Haarlem, houdt over deze pionier en zijn invloed op de Nederlandse orgelcultuur een themalezing, gelardeerd met muziekfragmenten. Vervolgens wordt een buste van Jan Zwart onthuld door de oudste kleinzoon van Jan Zwart, ds. Hans Mudde. Hij is de oudste zoon van Willem Mudde en Christina Zwart, de oudste dochter van Jan Zwart. Het borstbeeld is vervaardigd door kunstenares Bea Roozendaal uit Doornspijk, die eerder voor het museum een buste van Sweelinck maakte.

De middag begint om 14.00 uur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor een bezoek aan het museum is wel de normale entreeprijs verschuldigd.

Meer informatie: www.nationaalorgelmuseum.nl