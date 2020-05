Blokfluitiste Lucie Horsch krijgt Nederlandse Muziekprijs

Blokfluitiste Lucie Horsch (21) krijgt de Nederlandse Muziekprijs. Dat is donderdag 28 mei bekendgemaakt.

De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend.

Blokfluittalent Lucie Horsch (17) wil gelukkig maken met muziek

Lucie Horsch begon op 11-jarige leeftijd haar studie blokfluit aan het conservatorium van Amsterdam bij Walter van Hauwe. Ze is ook een getalenteerde pianiste en studeert piano bij Jan Wijn. Op 13-jarige leeftijd werd Horsch verkozen tot Beste jonge musicus van Nederland (2013), hierna vertegenwoordigde zij Nederland tijdens de finale van Eurovision Young Musician in Keulen (2014). Op haar 16e ontving zij de Concertgebouw Young Talent Award (2016). Horsch had vroeg een exclusief platencontract bij label Decca Classics in Londen en is al, op 21-jarige leeftijd, in het bezit van een Edison Klassiek.

Na Erik Bosgraaf in 2011, is Lucie Horsch de tweede blokfluitist die de Nederlandse Muziekprijs ontvangt. Het is de bedoeling dat ze de prijs krijgt uitgereikt door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens een concert van het Orkest van de Achttiende Eeuw en indien mogelijk Cappella Amsterdam in het kader van het Holland Festival.

Volgens de commissie Nederlandse Muziekprijs ziet men bij Lucie Horsch „een zeldzame eenheid tussen musicus en instrument. In haar handen is de blokfluit niet louter een muziekinstrument, maar een verlengstuk van haar persoonlijkheid. Een optreden van haar kenmerkt zich door een hoge mate van muzikale concentratie, een hoorbaar uitgebalanceerde techniek en intens, overrompelend spel. Met speelse lichtheid en groot speelplezier communiceert zij overtuigend met haar publiek. Lucie Horsch is een musicus met een klein instrument, een grote ambitie en een inspirerende en brede blik. Dit biedt uitzicht op een grootse carrière en een sterk internationaal georiënteerde muzikale toekomst.”

Eerdere prijswinnaars van de Nederlandse Muziekprijs waren onder anderen slagwerker Dominique Vleeshouwers, vocalisten Peter Gijsbertsen, Jard van Nes, Geert Smits, Christianne Stotijn en Henk Neven, pianisten Hannes Minnaar en Ronald Brautigam, harpisten Remy van Kesteren en Lavinia Meijer, cellisten Pieter Wispelwey en Quirine Viersen, violisten Janine Jansen, Liza Ferschtman en Maria Milstein.