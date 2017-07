Ben van Oosten neemt complete orgeloeuvre César Franck op

Ben van Oosten is begonnen met de opname van het complete orgeloeuvre van César Franck. De 3-cd-box wordt volgend jaar juni in het Franse Rouen gepresenteerd.

Van Oosten (1955), organist van de Grote Kerk in Den Haag, heeft al vele integrales op zijn naam staan. Zo nam hij het complete orgeloeuvre van onder anderen Widor, Guilmant, Dupré, Lefébure-Wély, Lemmens, Vierne en Saint-Saëns op.

Franck ontbrak nog altijd in dat rijtje. Zeven jaar geleden zei Van Oosten in een interview met deze krant dat hij daar nog niet aan toe was. „Dat komt nog. Maar dat vraagt rijping. Ik heb altijd gezegd dat je voor je 60e Franck niet moet opnemen. Die muziek heeft een heel bijzondere kwaliteit. Als je bij Dupré de noten kunt spelen, ben je al bijna klaar; die muziek is vooral op de techniek gericht. Bij Franck begint het pas als je de noten kent. Zijn muziek gaat veel dieper. Iedere stem zingt. Steeds ontdek je weer nieuwe dingen. Daarom klinkt Franck op concerten bij mij steeds weer anders. Dat heeft ook te maken met het orgel waarop je speelt, en met hoe je zelf in je vel zit. Als je gaat opnemen, ligt het vast. Kortom, ik ben er nog niet klaar voor.”

Nu is Van Oosten, die twee jaar geleden 60 werd, dan wel begonnen met de complete Franck. Hij neemt diens orgeloeuvre op op het Cavaillé-Collorgel van de St. Ouen in Rouen. In mei zijn de eerste opnamen gemaakt (de ”Six Pièces”). De tweede sessie is in november (de ”Trois Pièces” en de ”Trois Chorals”). Waarschijnlijk wordt begin volgend jaar nog een opname gemaakt van enkele vroege werken.

De 3-cd-box, die uitkomt op het Duitse label MDG, verschijnt medio 2018. Van Oosten presenteert de uitgave juni volgend jaar in Rouen tijdens een excursie van de stichting Vox Humana in Rouen met een concert.