Belgische orgelradio komt met abonnement Organroxx Premium

De digitale orgelradiozender Organroxx biedt vanaf nu het abonnement Organroxx Premium aan.

Dat meldt de orgelradiozender van de Belg Nico Declerck deze week in zijn nieuwsbrief. Organroxx bood tot nu toe gratis orgelmuziek aan. Met het nieuwe abonnement, dat 38 euro per jaar kost, krijgt de gebruiker via drie radiokanalen (Organroxx Radio, Bach Radio en Divine Radio) allerlei extra’s. Bovendien is de muziek reclamevrij en krijgt de abonnee korting in de webshop van Organroxx. Overigens blijft ook de gratis Organroxx Freestream bestaan.

„Met uw Premium-jaarabonnement ondersteunt u dit unieke platform, dat de toekomst mee wil verzekeren voor het orgel in de 21ste eeuw”, aldus de aankondiging. „Onderschat uw bijdrage niet.”

Begin 2016 begon Declerck met de online radiozender Orgelradio.eu, „uit frustratie omdat er te weinig aandacht was voor de orgelmuziek op de klassieke radiozenders.” Juni 2017 ging het initiatief verder als Organroxx Radio. Inmiddels heeft de radiozender ook een eigen cd-label: Organroxx Music.

Meer informatie: www.organroxx.com