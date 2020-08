Beiaardfestival Oude Muziek in Utrecht

Het Festival Oude Muziek kan dit jaar niet op de gebruikelijke manier in Utrecht plaatsvinden. Het Beiaardfestival Oude Muziek gaat wel gewoon door.

Vanaf vrijdag 28 augustus tot en met woensdag 2 september klinkt er dagelijks vanaf de Domtoren in Utrecht een beiaardconcert. Beiaardiers die optreden zijn Malgosia Fiebig, Arie Abbenes, Luc Rombouts, Bauke Reitsma, Tommy van Doorn en Katarzyna Takao-Piastowska. De concerten zijn dagelijks om 18.00 uur, 11.00 uur of 16.00 uur te volgen op het Domplein en in de nabije omgeving van de Domtoren.

Het Festival Oude Muziek vindt in een alternatieve vorm wel plaats, in een reeks van 154 kamermuziekconcerten, online en offline. Anders dan het jaarlijkse festival speelt het programma zich deze zomer behalve in Utrecht ook in tien andere Nederlandse steden af. „Qua opzet is gekozen voor klein en fijn: op het podium staan één, twee of drie musici, met een Nederlandse nationaliteit of in ons land wonend en werkend”, aldus de organisatie. „De setting is intiem, met plaats voor gemiddeld veertig toehoorders. We programmeren de concerten twee keer achter elkaar op dezelfde dag. Hiermee verdubbelen we het aantal stoelen en houden we de concertzaal toch veilig.”

Daarnaast biedt de organisatie een groot aantal concerten online aan: livestreams van de kamermuziekconcerten en complete festivalconcerten uit de videocatalogus die de voorbije jaren zijn opgebouwd.

Het was de bedoeling dat Ensemble Correspondances op vrijdagavond 28 augustus het openingsconcert in fysieke vorm zou verzorgen in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Maandag besloot de organisatie echter dit concert te vervangen door een livestream, in samenwerking met het Franse Festival de Saintes. Festivaldirecteur Xavier Vandamme: „Het snel stijgende aantal Covid 19-besmettingen in Parijs en het dringende quarantaineadvies van de Nederlandse overheid aan reizigers uit het gebied, laten niet toe om het ensemble af te laten reizen naar Utrecht voor een fysiek concert. Dat vinden we spijtig, maar we zijn erg blij dat we dankzij ons internationale netwerk een oplossing hebben kunnen vinden en een coproductie met het ensemble en het bevriende festival in Saintes hebben kunnen opzetten. We willen laten zien dat de muzieksector veerkrachtig is. Samen kunnen we tot creatieve oplossingen komen zodat er muziek kan blijven klinken.”

Het openingsconcert wordt –zonder publiek– opgenomen in de historische abdij van Saintes, nabij Bordeaux, en wordt vervolgens gratis aangeboden via de sociale mediakanalen van het Festival Oude Muziek Utrecht.

Meer informatie: oudemuziek.nl/festival/beiaard-2020 en oudemuziek.nl/festival