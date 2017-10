Bas-bariton Pieter Vis (68) overleden

Bas-bariton en zangpedagoog Pieter Vis is donderdag 28 september op 68-jarige leeftijd in Houten overleden.

Dat blijkt uit de rouwkaart op zijn Facebookpagina, die hij zelf eerder heeft opgesteld. Naar verluidt is Vis aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden.

Vis begon zijn zangcarrière als jongenssopraan. Later genoot hij internationale bekendheid als concertzanger. Hij maakte meer dan vijftig lp’s en diverse solo-cd’s. Ook trad hij op als dirigent en was hij actief als componist.

De zanger is in het verleden veroordeeld geweest voor ontucht met enkele van zijn (minderjarige) oud-leerlingen.

Diverse malen gaf Vis aan te zullen stoppen met zijn zangcarrière, maar steeds weer trad hij opnieuw op. Op zijn Facebookpagina is bijvoorbeeld nog een filmpje te zien van een optreden op 10 december vorig jaar in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen.

In 2009 verscheen, bij zijn 60e verjaardag, ter gelegenheid van zijn gouden zangersjubileum een dubbel-cd: ”Breng mij d’aloude tijding” en ”’k Heb geloofd en daarom zing ik”, opgenomen in de Stephanuskerk in Hasselt.

---

Lees ook: Tussen kerk en kerker (Terdege, 30 januari 2002)

Lees ook: Recensie jubileum-cd-box Pieter Vis (RD, 20 april 2009)