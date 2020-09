Bachdag-in-het-klein in Amersfoort

In Amersfoort wordt op zaterdag 10 oktober opnieuw een Bachdag georganiseerd. Het is dit jaar wel een ”Bachdag-in-het-klein”, vanwege de coronamaatregelen.

Het is de vierde keer dat de stichting Bachdag Amersfoort een dergelijk festival organiseert. Voorgaande edities trokken vele duizenden muziekliefhebbers naar de Keistad, aldus de organisatie. Ook voor dit jaar was een programma bedacht met tientallen concerten op mooie plekken in de historische binnenstad van Amersfoort. Dit programma is doorgeschoven naar zaterdag 9 oktober 2021. Het aangepaste programma voor 2020 is nu „een boeiende mix van online en live” geworden, aldus de aankondiging.

Hele dag Bach in de binnenstad van Amersfoort

De dag speelt zich met name af in de Sint-Joriskerk en in de Sint-Aegtenkapel. In de Joriskerk zijn er tussen 10.00 en 18.00 uur acht concerten, met onder anderen de organisten Rien Donkersloot, Gerben Budding en Jan Jansen, klarinettist Peter Koetsveld, saxofonist Menne Smallenbroek en sopraan Klaartje van Veldhoven. De toegang tot deze concerten bedraagt 5 euro per concert.

In de Sint-Aegtenkapel zijn twee programma’s van tweeënhalf uur met interviews en bespelingen door diverse musici. Hier vindt om 10.30 uur ook de opening plaats door radiopresentator Ab Nieuwdorp en voorzitter van de stichting Bachdag Amersfoort Wim van der Hoeven. De beide programma’s, gepresenteerd door Nieuwdorp, worden live uitgezonden via internet; een klein publiek kan in de kapel aanwezig zijn. Kaarten kosten 20 euro per stuk.

Behalve op deze beide locaties zijn er ’s middags bespelingen op de beiaard van de Onze-Lieve-Vrouwetoren door Bob van der Linden en Tommy van Doorn. In de Sint-Franciscus Xaveriuskerk vindt om 17.00 uur een cantate-uitvoering plaats, georganiseerd door de Stichting Rondom de Cantates.

Meer informatie: www.bachdagamersfoort.nl