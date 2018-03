Bach-Medaille Leipzig voor pianist Robert Levin

De Amerikaanse pianist en musicoloog Robert Levin (70) krijgt de Bach-Medaille 2018 van de stad Leipzig.

Dat maakte het Bach-Archiv Leipzig maandag bekend.

Levin krijgt de onderscheiding, die de Bachstad jaarlijks toekent, omdat hij „een van de meest veelzijdige en wereldwijd een van de meest gevraagde pianisten van onze tijd” is. In zijn spel „komen artistieke creativiteit en uitgebreide historische kennis samen in een perfecte synthese”, aldus het persbericht.

De medaille wordt uitgereikte tijdens het jaarlijkse Bachfest in Leipzig, dat van 8 tot en met 17 juni in Leipzig plaatsheeft. Thema van het festival is dit jaar ”Zyklen”. Levin verzorgt op 15 juni een gastoptreden met delen uit Bachs Wohltemperierte Klavier.

De Bach-Medaille van de stad Leipzig werd eerder uitgereikt aan onder anderen Peter Kooij (2016), Masaaki Suzuki (2012), Herbert Blomstedt (2011), Philippe Herreweghe (2010), Nikolaus Harnoncourt (2007), Ton Koopman (2006), Sir John Eliot Gardiner (2005), Helmuth Rilling (2004) en Gustav Leonhardt (2003).

Meer informatie: www.bachfestleipzig.de