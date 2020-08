Bach-Archiv Leipzig verwerft onbekende brief C. Ph. E. Bach

Het Bach-Archiv in Leipzig heeft recent een onbekende brief van Carl Philipp Emanuel Bach verworven.

Het gaat om een aan twee zijden beschreven brief die Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), de bekendste zoon van Johann Sebastian Bach, twee jaar voor zijn dood schreef aan de Leipzigse uitgever Engelhard Benjamin schreef. Het Bach-Archiv, dat spreekt van een brief met een bijzondere herkomst, stelt het document vanaf 27 oktober tentoon, als de viering van zeventig jaar Bach-Archiv plaatsvindt.

De brief, die op 4 augustus 1786 is gedateerd, heeft in de achterliggende ruim 230 jaar een reis afgelegd van Leipzig, via Berlijn, Wenen, New York en Miami Beach weer terug naar Leipzig.

De brief gaat over de voorbereiding van een heruitgave van een boek van Carl Philipp Emanuel Bach: ”Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen”. Dat geschrift was „een van de belangrijkste muzikale leerboeken van de 18e eeuw” , aldus het Bach-Archiv. In de brief schrijft Bach onder andere „welk een geluk” het is „een leerboek zonder fouten te hebben”, een boek „zoals er in de hele wereld niet is.”

De aankoop vormt een aanvulling op de briefverzameling van de familie van Carl Philipp Emanuel Bach die het Bach-Archiv al heeft. Die telt nu 39 brieven van de componist en 37 bewaard gebleven brieven van diens dochter Anna Carolina Philippina Bach.

De directeur van het Bach-Archiv, prof. dr. Peter Wollny, noemt het een „bijzondere gelukstreffer” dat een onbekende brief van de tweede zoon van Bach weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke bestemming. „Het inhoudsvolle schrijven werpt licht op de inspanningen van C. Ph. E. Bach voor een nieuwe uitgave van zijn klavierleerboek en weerspiegelt met z’n talrijke details een stukje van de realiteit aan het eind van de 18e eeuw.” Het Bach-Archiv heeft al twee brieven van C. Ph. E. Bach gericht aan Engelhard Benjamin. „Daardoor ontstaan er nieuwe perspectieven voor het wetenschappelijk onderzoek”, aldus prof. Wollny.

Meer informatie: www.bacharchivleipzig.de