Augustijnenkerk Dordt neemt gerestaureerd orgel weer in gebruik

Het Maarschalkerweerdorgel in de Augustijnenkerk in Dordrecht is de achterliggende periode gerestaureerd. Zaterdag 25 januari vindt de officiële heringebruikname plaats.

Het tweeklaviers instrument (27 stemmen) werd in 1899 door de firma Maarschalkerweerd nieuw gebouwd voor de Augustijnenkerk. Het orgel, dat nog in de oorspronkelijke staat verkeert, kampte al langer met technische mankementen, waardoor herstel noodzakelijk was.

De firma Elbertse uit Soest heeft de achterliggende periode de restauratie ter hand genomen. Daarbij zijn onder andere de windlekkage en de doorspraak in de windladen aangepakt en is het pijpwerk waar nodig hersteld. Ook is de pneumatische tractuur helemaal opnieuw afgeregeld.

Adviseurs bij de restauratie waren organist Jos Laus (Den Haag) en Rudi van Straten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). „De herstelwerkzaamheden hebben een prachtig functionerende en klinkende ”dame” opgeleverd in de eveneens mooie akoestiek van de kerk”, aldus de orgelcommissie.

Begin december werd het orgel opgeleverd en weer kerkelijk in gebruik genomen. De officiële ingebruikname is tijdens een concert op zaterdagavond 25 januari. Tijdens de avond vertolken adviseur Jos Laus en hoofdorganist van de kerk André Keijzer een programma met muziek van onder anderen Mendelssohn, Jan Zwart en Louis Vierne. Ook is er samenzang. Het concert, dat gratis toegankelijk is, begint om 20.00 uur.

Meer informatie: www.augustijnenkerk.nl