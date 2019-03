Ars Musica start academie ensemblezang

Stichting Ars Musicia begint een zangopleiding: de Ars Musica Ensemblezang Academie. Bij voldoende deelnemers start de tweejarige opleiding ensemblezang in september 2019.

Dat meldde de stichting vorige week.

„Iedere zangstem klinkt uniek en heeft karakteristieke eigenschappen”, aldus de stichting. „Wat is mooier dan het samenbrengen van deze stemmen en karakters om samen een muzikaal verhaal te vertellen? Aan de hand van een uitgekiend repertoire en door te werken aan elementen als tekstexpressie, harmonie, melodie, frasering, intonatie, ritmiek, partituuroverzicht en taalschoonheid gaan we aan de slag om ieders stem in te passen in dit te vertellen verhaal, met behoud van eigen klankkleur.”

In totaal biedt Ars Musica drie opleidingsvarianten aan: een voor (toekomstige of potentiële) professionals, een voor ambitieuze amateurzangers en de variant muziektheorie.

De docenten die de cursus verzorgen zijn Kees Jan de Koning, Falco van Loon, Pieter van Breugel, Patrick van der Linden en Jonathan Kraal.

De aanmelding voor de academie sluit op 15 mei. De auditie voor de academie vindt op 7 juni 2019 in Gouda plaats.

Meer informatie: www.stichtingarsmusica.nl