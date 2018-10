Arjan Kuiper start nieuwe muziekuitgeverij: Spiritoso

Arjan Kuiper uit Ridderkerk is een nieuwe muziekuitgeverij van bladmuziek voor orgel gestart: Spiritoso.

Kuiper, die parttime op de muziekafdeling van uitgeverij Den Hertog in Houten werkt, is ook de directeur van Klavarskribo in Ridderkerk, de stichting die muziek in het klavarschrift uitgeeft.

December vorig jaar meldde Kuiper in een nieuwsbrief de start van Spiritoso Muziekuitgeverij. Hij gaf daarin aan te beginnen met het uitgeven van een aantal herdrukken van orgelmuziek van Sietze de Vries, Gerard de Wit en Martien van der Zwan.

Inmiddels biedt het fonds van Spiritoso ook herdrukken van muziek van Paul Wols, Dick Sanderman en Jan van Gijn en bracht Kuiper nieuwe muziek van Sietze de Vries, Jan van Gijn, Paul Ritchie (Engeland) en Chiel Jan van Hofwegen op de markt.

Eerder kwamen orgelcomposities van onder anderen Paul Wols en Gerard de Wit uit bij Den Hertog in Houten. Desgevraagd geeft Den Hertog aan dat ze niet zijn gestopt met het uitgeven van bladmuziek, maar dat de verschijningsfrequentie van nieuwe uitgaven wel lager wordt. „Bovendien blijven de bestaande uitgaven onderdeel van het fonds, waarvan eventueel ook herdrukken zullen worden uitgebracht.”

Een van de componisten die veelvuldig voor het fonds van Den Hertog schreven, is Margaretha Christina de Jong uit Middelburg. Zo verschenen er in Houten veertien delen in de serie ”Andächtige Musique”. De Jong is echter vorig jaar zelf het muzieklabel AlmaRes gestart, waarop inmiddels deel 15 van ”Andächtige Musique” en vier delen in een nieuwe serie ”Psalmbewerkingen voor orgel” verschenen.

Kuiper kondigt intussen aan dat bij Spiritoso binnenkort een ”Fantaisie pour orgue Psaume 78” van Dick Sanderman verschijnt, terwijl ook Gerard de Wit bezig is met het schrijven van een nieuwe bundel met psalmbewerkingen voor orgel.

Meer informatie: spiritoso.nl