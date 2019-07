Amerikaan wint internationale beiaardwedstrijd Mechelen

De Amerikaan Alex Johnson (22) heeft de achtste editie van de internationale beiaardwedstrijd Koningin Fabiola in het Belgische Mechelen op zijn naam geschreven.

Dat melden meerdere Belgische media, waaronder Gazet van Antwerpen. De Belg Jasper Depraetere uit Berlaar werd tweede tijdens de de vijfjaarlijkse wedstrijd. Hij won ook de publieksprijs. De andere drie finalisten kwamen uit Amerika en Australië.

Woensdag en donderdag namen veertien jonge beiaardiers deel aan de preselecties van het prestigieuze concours. De finale was afgelopen weekend: de vijf finalisten speelden zaterdag in de Sint-Romboutstoren van Mechelen en zondag op de kamerbeiaard in het Cultuurcentrum van Mechelen, waarbij ze samenwerken met het koperensemble Art of Brass onder leiding van Rik Ghesquière.

De jury van de finale bestond uit Koen Cosaert (voorzitter), Gerda Samyn (secretaris), Stefano Colletti, Frans Haagen, Eddy Mariën, Trevor Workman, Malgosia Fiebig, Dina Verheyden, Ellen Dickinson, Geert D’hollander, Tom Van Peer en Koen Van Assche.

Meer informatie: beiaardschool.mechelen.be/koningin-fabiolawedstrijd-2019