Alternatieve editie Festival Oude Muziek afgesloten

De alternatieve editie van het Festival Oude Muziek –„de intiemste in de geschiedenis van het festival”– is woensdagavond afgesloten. Festivaldirecteur Xavier Vandamme: „Wat iedereen bij zal blijven van deze coronaeditie van het Festival Oude Muziek Utrecht is een overweldigend gevoel van dankbaarheid.”

De 39e editie van het festival, dat normaal gesproken alleen in Utrecht plaatsvindt, was nu een gebeuren dat over heel Nederland verspreid was. Er vonden tussen 28 augustus en 2 september 160 liveconcerten in kleine bezetting plaats, behalve in Utrecht ook in tien andere steden. Online schakelden bezoekers uit de hele wereld in op de 21 livestreams en 51 streamings van archiefopnames. Het programma werd aangevuld met een radiofestival met hoogtepunten uit tien jaar festivalgeschiedenis, in samenwerking met mediapartner AVROTROS op NPO Radio 4.

Directeur Xavier Vandamme van het grootste oudemuziekfestival ter wereld: „Musici en publiek kwamen opnieuw bij elkaar, online en offline. Dit heeft gezorgd voor onvergetelijke concertervaringen, die bij de liveconcerten nog werden versterkt door de uitzonderlijke, intieme setting.”

Volgens hem heeft de organisatie met dit alternatieve festival een statement gemaakt: we geven niet op. „Het is van het grootste belang dat we onze Nederlandse musici steunen. Met het grote volume aan concerten hebben we substantieel werkgelegenheid gecreëerd voor Nederlandse musici, die buitengewoon hard zijn getroffen door de coronacrisis.”

De 40e editie van het Festival Oude Muziek staat gepland voor de periode 27 augustus tot en met 5 september 2021. Thema is dan: ”Muziek spreekt / Let’s talk”.

Meer informatie: oudemuziek.nl