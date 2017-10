Alexander Ullman wint 11e Lisztconcours

De Engelse pianist Alexander Ullman (1991) heeft zaterdagavond 21 oktober in Utrecht op het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours de eerste prijs gewonnen.

De tweede prijs ging naar de Zuid-Koreaanse Minsoo Hong (1993) en de derde prijs naar de Russische Dina Ivanova (1994).

Het publiek –in de zaal én vanuit huis via de livestream– stemde ook op zijn favoriet. Ivanova ontving met 43 procent van de stemmen de Capgemini Publieksprijs.

In de Grote Zaal van TivoliVredenburg brachten de drie finalisten, samen met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Markus Stenz, hun orkestprogramma ten gehore. De finale werd live uitgezonden op Radio 4.

Na Internationale Selectieronden in New York, Utrecht, Moskou en Tokio in februari van dit jaar mochten veertien deelnemers naar TivoliVredenburg komen om deel te nemen aan de halve finales van 8 tot en met 15 oktober. Vervolgens werden Minsoo Hong, Dina Ivanova en Alexander Ullman gekozen als finalisten.