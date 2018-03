Afscheid organiste Gemma Coebergh van Sint-Josephkerk Haarlem

Gemma Coebergh neemt op zondag 8 april afscheid als organiste van de Sint-Josephkerk in Haarlem. Op die dag treedt ook de nieuwe titulair organist van de parochie, Erik Jan Eradus, aan.

Coebergh (1945) volgde in 1999 haar leermeester Albert de Klerk op als titulair organist van het Ademaorgel in de Haarlemse Sint-Josephkerk. De Klerk was in 1934 in deze kerk de opvolger van Hendrik Andriessen.

Tijdens haar conservatoriumstudie in Amsterdam kreeg Coebergh in 1965 haar eerste aanstelling, als organiste van de Paterskerk in Haarlem. In 1970 werd ze dirigente van het dameskoor in de Sint-Josephkerk. Van 1971 tot 1976 was ze als organiste verbonden aan ”De Boom” in Amsterdam. Tot 1999 was ze vaste vervanger van organist Bernard Bartelink in de Haarlemse kathedrale basiliek Sint Bavo. In die periode verving zij ook regelmatig Albert de Klerk in de Sint-Josephkerk. Na diens overlijden op 2 december 1998 werd Coebergh benoemd als zijn opvolger.

Tijdens een feestelijke hoogmis op zondagmorgen 8 april neemt Coebergh afscheid en treedt Erik Jan Eradus (1980) aan. De laatste geeft ’s middags in de Sint-Josephkerk een orgelconcert.