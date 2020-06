Advies Raad voor Cultuur: het ene koor blij, het andere niet

De Raad voor Cultuur heeft donderdagmiddag zijn vierjaarlijkse advies uitgebracht over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Onder andere Amsterdam Sinfonietta, de Nederlandse Bachvereniging en het Nederlands Kamerkoor zijn blij. Cappella Amsterdam, het Orkest van de Achttiende Eeuw en het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir zijn onder de ensembles die in dit advies geen cent krijgen.

Het gaat om adviezen aan Cultuurminister Van Engelshoven over subsidies in de zogenoemde Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Op Prinsjesdag maakt minister Van Engelshoven bekend in hoeverre ze de adviezen overneemt.

Er zijn 220 aanvragen gedaan, zowel door instellingen die al een plek in de BIS hadden als door instellingen die erin hopen te komen. Er was ruimte voor maximaal 116 honoreringen. Daarbij is veel aandacht voor vernieuwing en voor cultuur buiten de Randstad, zoals regionale musea. Acht instellingen die zijn afgewezen kunnen alsnog een kans maken door hun plannen te verbeteren en te verduidelijken.

Van de 220 aanvragen vallen er 15 in de categorie ”muziekensembles en koren”. Drie ervan kregen een ”ja”, waaronder Amsterdam Sinfonietta en de Nederlandse Bachvereniging. Vier kregen een ”ja, mits”, waaronder het Nederlands Kamerkoor en ensemble Asko|Schönberg. Acht gezelschappen krijgen in dit advies niets, waaronder Cappella Amsterdam, het Orkest van de Achttiende Eeuw en het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

De subsidiebedragen die de zeven gelukkige gezelschappen tegemoet kunnen zien lopen uiteen van ruim 1,1 miljoen euro (Nederlands Kamerkoor) en ruim 1 miljoen euro (Nederlands Blazers Ensemble) tot ruim een half miljoen euro (Holland Baroque) en 225.000 euro (De Staat).

Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss, dat de afgelopen drie jaren zonder meerjarige rijkssubsidie werkte, kreeg wél een positief oordeel van de Raad voor Cultuur, maar krijgt in het advies geen subsidie. Reuss, vrijdag in een persbericht: „We zijn erg blij met het positieve oordeel voor zowel onze artistieke kwaliteit als qua bedrijfsvoering, maar het maakt de negatieve conclusie eens te meer pijnlijk.”

Meer informatie: www.raadvoorcultuur.nl