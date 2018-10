Adrie van Manen wint SGO-concours in Groningen

Het 31ste SGO-orgelconcours is zaterdag gewonnen door Adrie van Manen uit Rhenen.

Dat meldt Hilda Rodenboog die het jaarlijkse orgelconcours van de Stichting Groningen Orgelland regelt.

Het concours werd dit keer gehouden op het orgel in de Martinikerk van Groningen.

De opzet was anders dan voorgaande jaren: er waren drie klassementen, met in totaal 23 deelnemers.

In het klassement jongeren won Maarten Wilmink (17) uit Borne. Hij speelde de Praeludium in C-Dur BuXV 137 van Dietrich Buxtehude en de Allegro moderato uit Triosonate 1 in Es-dur van J.S. Bach.

In het klassement conservatoriumstudenten werd Jaap de Kok (20) uit Groningen eerste. Hij vertolkte de Sonata VI in d (opus 65) over het koraal ”Vater unser im Himmelreich” van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

In het klassement senioren (25 plus) won Adrie van Manen uit Rhenen. Hij werd tevens tot winnaar van het gehele concours uitgeroepen. Van Manen speelde Invention uit Orgelconcert IV H.F.Micheelsen, Gezang 286: ”Verlieh uns Frieden gnädichlich” van Bert Matter en de Chanonne ”Nun komm, der Heiden Heiland” van Hugo Distler. Van Manen kreeg op het SGO-concours in 2015 de tweede prijs en in 2016 een gedeelde tweede prijs.

De jury in Groningen bestond uit Cor Ardesch (organist van de OLV-kerk en stadsorganist Dordrecht), Matthias Havinga (organist Lutherse kerk en Oude kerk Amsterdam, hoofdvakdocent conservatorium Amsterdam) en Erwin Wiersinga (organist Martinikerk, orgeldocent aan Universität der Kunste in Berlijn en aan het Prins Claus conservatorium te Groningen).

De prijzen werden uitgereikt door Rikus Jager, voorzitter van het SGO

Zie ook: Deelnemers orgelconcours SGO mogen niet met kater naar huis