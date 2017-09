Adrie van Manen wint orgelconcours Meppel

Adrie van Manen uit Rhenen heeft zaterdag 2 september het amateurorgelconcours in Meppel gewonnen.

Tweede werd Anton Weenink uit Dirksland. De derde prijs ging naar Christiaan Drost uit Nijkerk. Steven Knieriem uit Goes kreeg de aanmoedigingsprijs.

Adrie van Manen (42) werd in juni tweede tijdens het Ars Musicaconcours in Zaltbommel. Vorig jaar haalde hij de tweede prijs tijdens het SGO-orgelconcours. In 2013 won Van Manen in Naaldwijjk het Schuurmanconcours.

Christiaan Drost werd in 2015 derde tijdens het 28e SGO-orgelconcours. Steven Knieriem was in juni een van de finalisten van het Ambitus Orgelconcours in Haarlem.

Het concours in Meppel werd georganiseerd door de Stichting Orgelconcerten Meppel. Daarmee blies de stichting nieuw leven in het concours dat in het verleden tweejaarlijks werd gehouden.

Voor het concours hadden zich dertien deelnemers aangemeld. Zij bespeelden het Kamp/Schnitger/Ruiterorgel in de Grote of Mariakerk in Meppel. Als verplicht werk moesten ze een koraalbewerking naar keuze uit het Orgelbüchlein van Bach spelen, daarnaast een ander orgelwerk naar keuze.

De jury werd gevormd door Jacques van den Dool (voorzitter), Carl Visser en Ab Weegenaar.